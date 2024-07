Autobahnausbau und Brückenabbruch in Leverkusen Richrath schlägt Tempolimit gegen Lärm an A1-Baustelle vor

Wer noch Abschied nehmen will von der alten A1-Rheinbrücke und den Blick dieser Tage vom Leverkusener Flussufer Richtung Brücke lenkt, sieht a), dass die roten Tragseile und ihre Halterungen per Kran demontiert werden, und b) dass die Leverkusener Brückenhälfte etliche Meter tiefer zu liegen scheint also noch vor Kurzem. Optische Täuschung oder ungewolltes Absinken?