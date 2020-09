Kommunalwahl in Leverkusen : Richrath geht als klarer Favorit in Stichwahl

Richrath geht als klarer Favorit in Stichwahl

Kommunalwahl in Leverkusen

Leverkusen CDU bleibt voraussichtlich stärkste Fraktion. Gewinner sind aber Grüne, SPD und die AfD. Die Rechten werden fünftstärkte Kraft im Stadtrat.

Bei der Oberbürgermeisterwahl läuft es auf eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) und CDU-Kandidat Frank Schönberger hinaus. Richrath vereinigte 46 Prozent der Stimmen auf sich, verfehlte aber die absolute Mehrheit. An dritter Stelle rangiert der Grüne Stefan Baake vor AfD-Kandidat Roland Hartwig. Insgesamt waren acht Kandidaten zur Wahl angetreten.

Bei der Stadtratswahl lieferten sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende des Abends lag die CDU knapp vorne.

Das gute Abschneiden der AfD, die erstmals bei Kommunalwahlen in Leverkusen angetreten war und aus dem Stand auf Platz fünf landete, sorgte für Reaktionen: „Das ist ein Ansporn für den Rat. Die demokratischen Kräfte müssen jetzt zusammenstehen“, sagte Richrath angesichts des Aufschwungs für das rechte Lager. Mit den Stimmen bei der OB-Wahl ist er sehr zufrieden. „Ein sehr gutes Ergebnis, das ist ein klares Votum, das am 27. September bestätigt weren muss.“ Zum Abschneiden der SPD insgesamt sagte Richrath: „Die Sozialdemokratie lebt! Wir haben in Leverkusen im Vergleich zum Landesschnitt gut abgeschnitten.“