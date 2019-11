Wiesdorfer Jecken feiern : Rheinkadetten eröffnen Session mit Musterung

Leverkusen Endlich geht es wieder los, werden am Samstag viele Narren in der Wiesdorfer Bürgerhalle gedacht haben. Frühzeitig eröffnete dort die Karnevalsgesellschaft Wiesdorfer Rheinkadetten die neue Session mit ihrer traditionellen Kadettenmusterung.

Den Start übernahm das vereinseigene Kinder- und Jugendtanzcorps, dass sich erst kürzlich im Trainingslager intensiv vorbereitet und die neuen Tänze einstudiert hatte. Ebenfalls mit Neuheiten aufwarten konnte das 2017 gegründete Tanzcorps, bei dem sechs Tänzerinnen – unter ihnen Trainerin Severina Kirschke - und ein Tänzer ganz in Rot und Schwarz gekleidet auf die Bühne kamen.

Hätte Kirschke einen Wunsch frei, dann bekäme sie mehr männliche Interessenten. Nachwuchsprobleme gibt es auch beim Kinderprinzenpaar. Schon zum zweiten Mal in Folge stehen die Rheinkadetten trotz intensiver Suche und groß angelegter Werbekampagne ohne regierenden Nachwuchs da. Pressesprecherin Ingrid Windmüller vermutet, dass sich Jungen nur ungern in Ornat und Strumpfhosen auf der Bühne zeigen, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden. Die Hoffnung ist groß, dass sich im nächsten Jahr wieder Kandidaten finden, die Spaß daran haben, den Karneval in Leverkusen hautnah mitzuerleben.