Bezirksvertretung I : Rheindorfer „Kurven“-Diskussion um acht Parkplätze

Rheindorf Das Stellplatzangebot am Rheindorfer Bahnhof beschäftigte die Bezirksvertretung I lange und heftig. Vor allem ging es um die Flächen in der großen Kurve auf der Zufahrt. Politiker outeten sich als Ex-Busfaher.

Das Parkplatzangebot am S-Bahnhof Rheindorf ist zu klein. Auf politischen Beschluss (November 2018) wurden in einer Kurve der Zufahrtsstraße acht Parkplätze eingerichtet. Seither kommt es zu gefährlichen Situationen, speziell wenn sich zwei Linienbusse begegnen. Auf Anordnung der Bezirksregierung Köln muss die Stadt fast alle neuen Parkplätze beseitigen. Dies stieß in der Bezirksvertretung I bei der CDU-Fraktion auf massive Kritik. Vor allem Rüdiger Scholz hatte sich schon im Vorfeld der Sitzung beklagt (wir berichteten).