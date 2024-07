Karneval in Leverkusen Burgknappen feiern jecken Geburtstag

In einer Ecke an der Holzvertäfelung auf der ehrwürdigen Kegelbahn der Gaststätte Norhausen in Rheindorf hängt er noch: ein leicht verblichener Zettel, der die Punktzahlen des einstigen Kegelclubs „Gut Holz“ zeigt. Seit Mai 1979 hat das Stück Papier dort seinen Platz, und Paul Norhausen liegt auf der heimischen Anlage in aller Ewigkeit mit 119 Zählern knapp vor Manfred Petry mit 117. Was diesen Zettel so besonders macht? Er zeigt die Gründungsmitglieder des Karnevalsvereins (KV) Rheindorfer Burgknappen.