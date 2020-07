Supermarkt in Schlebusch : Rewe-Pläne für Reuterstraße liegen derzeit auf Eis

Der Schlebuscher Ratsherr Bernharad Marewski. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Was macht eigentlich die Ansiedlung eines Rewe-Supermarktes an der Reuterstraße in Schlebusch? Die Frage nach dem Sachstand zu dem vor etlichen Jahren sehr kontrovers diskutierten Thema stellte nun CDU-Ratsherr und Bürgermeister Bernhard Marewski an die Stadt.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass laut einem RP-Bericht der Trend bei Supermarkt-Ansiedlungen weg von der grünen Wiese hin zu Innenstadt-Lagen geht. IHK-Handelsexperte Sven Schulte sagte gegenüber der RP: „Die Menschen sollen da abgeholt werden, wo sie sind – ob sie dort wohnen oder arbeiten.“

In Sachen Rewe an der Reuterstraße geschieht laut Stadt vorerst nichts. Das Bebauungsplanverfahren „Schlebusch – Einzelhandel Reuterstraße und Vorhaben- und Erschließungsplan“, das Beratungspapier ist aus dem Jahr 2015, „befindet sich in der Wartestellung... Es sind bisher keine weitergehenden Informationen bezüglich der Fortschreibung des Bebauungsplanverfahrens bzw. hinsichtlich der Investition seitens der Rewe Projekt GmbH zugegangen.“

Im Frühjahr 2019 haben Vertreter des Investors gegenüber Baudezernentin Andrea Deppe aber „ein grundsätzliches Interesse an einer Fortsetzung des Projektes signalisiert“. Sollte es weitergehen mit dem Projekt, wären als nächstes unter anderem die rund „60 Bürgereingaben“ zu bearbeiten. Bei Infoveranstaltungen waren vor drei Jahren Gegenstimmen aus der Bürgerschaft laut geworden, auch die Politik hatte sich über das Thema heftig gestritten.

Von der Stadt heißt es nun: „Eingehender zu prüfen wären insbesondere Fragen hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrsgerechten Einbindung sowie die Verträglichkeit gegenüber bestehenden Einzelhandelseinrichtungen oder anderweitigen Versorgungszentren.“

(LH)