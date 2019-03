Vorfall in Leverkusen-Reuschenberg: Fuchs tötete drei Kängurus im Wildpark

Vorfall in Leverkusen-Reuschenberg

Leverkusen Im Januar sind im Wildpark in Leverkusen-Reuschenberg drei Kängurus gerissen worden. Anfangs wurden Hunde verdächtigt. Nun ist klar, welches Tier die Kängurus getötet hat.

Am 31. Januar fanden die Betreiber der Wildparks Reuschenberg morgens drei Bennett-Kängurus leblos in ihrem Gehege auf. Damals gingen die Mitarbeiter zunächst von einem Übergriff durch einen freilaufenden Hund aus; da einige Indizien dafür sprachen, unter anderem Spuren im Schnee. Das Entsetzen war groß in Leverkusen, und im Anschluss wurde heftig über Leinenpflicht für Hunde diskutiert.