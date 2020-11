Kunst in Leverkusen : Rettungsaktion für die Zukunft des Spektrums

Leverkusen Der Verkauf eines Gemeinschaftswerks, das zum 30-jährigen Bestehen entstanden ist, soll die Corona-Verluste ausgleichen. 39 kleine Leinwände stehen zum Verkauf.

In der Coronazeit seien auch einige Mitglieder abhanden gekommen, sagt Vorsitzender Egon Baumgarten, der zwar selbst nicht malt, sich aber seit Jahrzehnten um die Belange der Freizeitkünstler bemüht. Die für den November geplanten Ausstellungen mussten abgesagt werden, größere Veranstaltungen stehen in diesem Jahr nicht mehr an und damit sind auch keine Einnahmen zur Begleichung der monatlichen Rechnungen zu erwarten. Die Reserven werden dünner, je länger die Corona-Einschränkungen noch andauern.

Der Verein finanziert sich zum einen durch Mitgliedsbeiträge (für Aktive aktuell 210, inaktive 30 Euro pro Jahr) und außerdem durch kleine Hängegebühren, die jeder zahlen muss, der ein Werk in einer Ausstellung zeigt. Von jedem verkauften Exponat werden zehn Prozent in die Gemeinschaftskasse gezahlt, so steht es in der Satzung. Für Fremdausstellungen wird eine Raummiete erhoben. In 2020 blieben die Wände allerdings größtenteils leer, dementsprechend konnte auch nichts verkauft werden. Ab Januar steigt nach zehn Jahren auch noch die Miete, dazu kommen Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. Die Corona-Zeit will Egon Baumgarten noch mit dem Spektrum durchstehen, aber 2022 will er sich von der Geschäftsführung zurückziehen. Jüngere Nachfolger stehen allerdings bislang noch nicht Schlange. Die Einzelbilder aus dem Jubiläumsbild hat er auf die Homepage gestellt.