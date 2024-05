Beim ADFC in Leverkusen Reparatur-Werkstatt für die Minis

Drahtesel-Kenner Lothar Klameth schaute am Samstagmittag nach dem roten Kinderrad, konnte die Kette spannen und den Kettenschutz richten. Aber für die Bremse müsse eine Fachwerkstatt ran, bekam Naveen Rachapalli aus Schlebusch den Rat für das Fahrrad von Sohn Vignesh. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Leverkusen und das Naturgut Ophoven boten am Wochenende eine Reparatur-Werkstatt für Kinderräder an. Von platter Reifen bis hakende Gangschaltung nahmen sich die Experten die Räder vor, die Familien nach Anmeldung an der ADFC-Geschäftsstelle an der Freiherr-vom-Stein-Straße vorbeibrachten. „Größere Reparaturen können leider nicht durchgeführt werden, aber es gibt Tipps vom Fachmann“, hatten die Organisatoren angekündigt. So, wie der Vater aus Schlebusch sie für das Rad seines Sohnes entgegennahm. Foto: UM