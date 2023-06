21. EVL-Halbmarathon Leverkusen rennt – zum 21. Mal

Wenn nun noch Liam Condon, bis vor nicht allzu langer Zeit Chef von Bayer CropScience, zurückkäme, könnte in Leverkusen das vermutlich deutschlandweit erste Chef-Lauftrio entstehen. Allerdings: Condon müsste ein paar Extra-Runden alleine drehen, denn der gebürtige Ire ist Langstreckenläufer, hat auch schon Ultramarathons zurückgelegt. Die übrigen an der nächsten sportliche Leverkusener Großveranstaltung teilnehmemde Spitzenmanager haben sich auf zehn Kilometer festgelegt: Stadtchef Uwe Richrath wird sie am 18. Juni ebenso zurücklegen wie Lanxess-Boss Matthias Zachert, der a) auch schon öfter die 21 Kilometer-Distanz absolvierte und b) gleich seine übrigen Vorstandskollegen zum 21. EVL-Halbmarathon mitbringen wird. Sportdezernent Marc Adomat („Ich bin vor Jahren auch mal den Halbmarathon gelaufen, das war auf den letzten Metern echt ´ne Quälerei“) gibt den Startschuss.