Fachkräftemangel : Remigius-Krankenhaus steigt in neue Pflegeausbildung ein

Leverkusen Reaktion auf Fachkräftemangel: Mit dem Berufsbild Pflegefachkraft startet die Klinik mit dem Katholischen Bildungszentrum Haan eine Pflegeoffensive.

Mit dem Start der neuen Pflegeausbildung steigt auch das Remigius-Krankenhaus ein. „Alle Auszubildenden arbeiten in allen Bereichen der Pflege“, sagt Christoph van de Loo, Schulleiter des Katholischen Bildungszentrums Haan, der Pflegeschule der Kplus Gruppe, zu der auch die beiden konfessionellen Krankenhäuser in Leverkusen gehören. „Krankenhaus, Senioreneinrichtung, ambulante Pflege, Psychiatrie“, sagt van de Loo, „der ein oder andere Auszubildende entdeckt die Liebe zu einem Bereich vielleicht durch die Praxiseinsätze da, wo er ihn nicht vermutet hat.“

Die Ausbildung in der Pflege ist anspruchsvoll. „Ein breites Spektrum an sozialen, psychologischen, pflegefachlichen und medizinischen Kompetenzen muss erlernt werden“, betont Peter Orth. Aber, da ist er sich mit Christoph van de Loo einig, „es ist ein wunderbarer Beruf“.

Beide haben lange in der Pflege gearbeitet, bevor sie sich weitergebildet und akademische Abschlüsse erworben haben: van de Loo in Richtung Pädagogik, Orth wählte das Management. Beide sind der Beweis: Eine Ausbildung in der Pflege ist eine gute Basis, viele Wege stehen damit offen.

Ganz neu ist die Ausbildung in der Pflege für das St. Remigius Krankenhaus nicht. Seit vielen Jahren lernen Auszubildende der LVR-Klinik in Langenfeld die Fachbereiche eines Akutkrankenhauses in der Opladener Klinik. Seit dem vergangenen Jahr werden auch Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten während einer einjährigen Ausbildung auf ihren Beruf vorbereitet. „Es muss also niemand Sorge haben, dass wir nicht ausbilden könnten“, zeigt sich Krankenhaus-Direktorin Daniela Becker selbstbewusst.