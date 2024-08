Medizinische Unterstützung aus Leverkusen Remigius-Krankenhaus schickt 46 Betten in die Ukraine

Es ist nicht die erste Unterstützung des Opladener Krankenhauses, das seit Kurzem zu Alexianer-Gruppe gehört, für Medizin und Menschen in der Ukraine, ergänzt Unternehmenssprecherin Cerstin Tschirner. „Betten, OP-Instrumente, Verbrauchsmaterial, Nachttische und Infusionsständer wurden in den vergangenen Jahren bereits in verschiedene Krankenhäuser in der Ukraine geschickt.“