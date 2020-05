Vogelzählaktion : Stieglitze im Nestbau-Modus

Leverkusen Bei der Vogelzähl-Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) zeichnet sich eine Rekordbeteligung ab. Bislang wurden in 135 Leverkusener Gärten 3282 Vögel gezählt – von 199 Teilnehmern. 2019 waren es 112 Gärten, 2759 Vögel bei 165 zählenden Vogelfreunden.

(dora) Noch ist die Vogelzähl-Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) nicht beendet. Meldeschluss ist der 18. Mai unter www.stunde-der-gartenvoegel.de. Doch bereits jetzt zeichnet sich eine Rekordbeteligung ab. Bislang wurden in 135 Leverkusener Gärten 3282 Vögel gezählt – von 199 Teilnehmern. 2019 waren es 112 Gärten, 2759 Vögel bei 165 zählenden Vogelfreunden. Die Zahl der gemeldeten Vögel pro Garten geht bundesweit jedoch weiter zurück, meldet der Nabu: „In Leverkusen ist sie ungefähr gleich geblieben, aber wir gehen davon aus, dass auch wir dem Trend folgen.“ Insgesamt gehe die Zahl vieler Vogelarten zurück. Die Ursachen reichen von Futtermangel über bakterielle Infektionen bis zu fehlenden Nistplätzen. Das hinderte ein Stieglitz-Pärchen indes nicht daran, sich am Wochenende in der Opladener Fußgängerzone blicken zu lassen, um in Blumenkästen nach Nistmaterial zu suchen. RP-Leser Wolfgang Bahns hielt es mit der Kamera fest.