Infotainment und Aktionen ab Sonntagmittag in der Bahnstadt Opladen Reklame fürs Ehrenamt auf dem Brückenfest

Das lang ersehnte Fahrradparkhaus am Opladener Bahnhof – es ist das erste in Leverkusen überhaupt – können Besucher des Brückenfests am Sonntag, 14. Mai, von 12 bis 17 Uhr erstmals von innen in Augenschein nehmen. Neben dem neuen, filigran wirkenden Bauwerk stehen auch andere Entwicklungen auf dem Gelände des ehemaligen Opladener Ausbesserungswerks im Mittelpunkt des Tages. Unter anderem in Talkrunden am eigentlichen Festort, dem Brückenpark an der Campusbrücke.