Leverkusen: Reizvoller Ort Imbach

Opladen Es gibt einige Orte in Leverkusen, die nicht nur mit ihrer Schönheit punkten können, sondern auch mit ihrer Berühmtheit. Imbach gehört dazu. Das Dorf, das im Norden an Leichlingen grenzt, war einst wegen seiner vielen Birnbäume bis nach England bekannt.

Während der so ge­nann­ten Fran­zo­sen­zeit wurde das Rheinland belagert, auch Imbach hatte darunter zu leiden. Sobald sich Franzosen näherten, blies Nachtwächter Paul Noll in sein Horn, und die Einwohner flüchteten mit Kühen, Pferden und wertvollen Gegenständen in die nahe gelegenen Wälder. Wenn sie abends in ihre Häuser zurückkehrten, herrschte dort das Chaos.

Die Einwohner von Imbach galten als fleißige Handwerker. So ist bekannt, dass sie schon im 13. Jahrhundert für die Industrie in Solingen und Wuppertal arbeiteten. Fast in jedem Haus stand ein Webstuhl, an dem Plüsch und Leinen gewebt wurden. Viele Frauen knüpften Fransen in Heimarbeit an Chenille-Tücher, die eine Firma aus Hilden bis in den Orient exportierte. „Trotz großer Armut waren die Menschen zufrieden und glücklich“, berichtet Oppenberg in ihren historischen Aufzeichnungen.