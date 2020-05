Wildunfälle in Leverkusen : Reh verendet, Wildschwein kommt davon

Rehe sind die häufigsten Opfer von Wildunfällen. Foto: gms / TÜV Süddeutschland

Leverkusen Am Montag kollidieren zwei Autos mit Wildtieren. Während ein Reh in Steinbüchel verendet, kommt ein Wildschwein in Schlebusch mit dem Schrecken davon. Wildunfälle könnten prinzipiell das ganze Jahr und zu jeder Tageszeit passieren, warnt der ADAC.

(RP) Am frühen Montagmorgen ist es in Steinbüchel und Schlebusch zu Wildunfällen gekommen. Gegen 6 Uhr kollidierte auf dem Karl-Carstens-Ring in Schlebusch zunächst ein Auto mit einem Wildschein. Das Tier kam mit dem Schrecken davon und flüchtete vom Ort des Geschehens, am Auto entstand ein leichter Sachschaden. Weniger glimpflich ging ein Zusammenstoß mit einem Auto, der sich eineinhalb Stunden später auf der Berliner Straße in Steinbüchel ereignete, für ein Reh aus. Es starb noch an der Unfallstelle. Das betreffende Auto wurde nur leicht beschädigt. Der Jagdausübungsberechtigte sei über den Verkehrsunfall informiert worden, erklärte die Polizei.

Wildunfälle könnten prinzipiell das ganze Jahr und zu jeder Tageszeit passieren,warnt der ADAC. Während der Morgen- und Abenddämmerung bestehe jedoch ein erheblich höheres Unfallrisiko, da die Tiere zu diesen Zeiten besonders aktiv sind und häufig ihren Standort wechselten. Auch während der Brunftzeit, die je nach Tierart variiert, bestehe eine erhöhte Gefahr.

Etwa fünf Prozent aller Verkehrsunfälle sind dem ADAC zufolge Wildunfälle. Unter diese Kategorie fallen tatsächliche Zusammenstöße, aber auch Schäden am Fahzeug, die durch Ausweichmanöver verursacht werden. Bei den rund 270.000 Wildunfälle, die das Statistische Bundesamt jedes Jahr vermeldet, kamen im vergangenen Jahr mehr als 2500 Menschen zu Schaden, 20 starben an ihren Verletzungen. Demgegenüber stehen mehr als eine Million Wildtiere, die der Deutsche Jagdverband (DJV) als Opfer von Unfällen ausgibt. . Am häufigsten in solche Kollisionen verwickelt sind demnach Rehe. Jedoch betont der DJV, dass die Unfälle mit Wildschweinen weiter zunehmen würden.