Demokratie in Leverkusen Leverkusener überzeugt durch Argumente

Überzeugend in einer Debatte argumentieren und den eigenen Standpunkt zu einem politischen Thema zu vertreten, das will gelernt sein. In den weiterführenden Schulen wird das regelmäßig geübt, in verschiedenen Fächern. Als Anreiz gibt es seit 14 Jahre regelmäßig den Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“, der auf verschiedenen Ebenen ausgetragen wird. Gastgeber für den Regionalentscheid war in diesem Jahr die Käthe-Kollwitz-Schule in Rheindorf, wo Lehrerin Barbara Lomakin für die Organisation verantwortlich zeichnete.