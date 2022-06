Stadtexperiment in der Leverkusener City : Reallabor am Wiesdorfer Markt geht in zweite Runde

Die erste Variante der Möbel auf dem Platz kam bei Anwohner Mourad schon prima an. Ab Mittwoch gibt es eine neue Version. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf Wie muss der Marktplatzz in Wiesdorf aussehen, damit sich mehr Menschen dort wohlfühlen und aufhalten? Das will die Stadt seit einigen Wochen mit dem so genannten Reallabor herausfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Halbzeit beim Stadtexperiment: Seit Mitte Mai sind Pop-up-Möbel auf dem Wiesdorfer Marktplatz aufgestellt. Bis Mittwoch, 15. Juni, ist das Areal als klassischer Platz mit geometrischer Aufteilung und klaren Linien gestaltet. Ab dann werden die Elemente zu einem „lebendigen Stadtplatz“ umsortiert. „Die Stadtverwaltung will mit dieser veränderten Variante herausfinden, ob die neue Aufstellung der Sitzmöbel und eine Ergänzung durch mobile Stadtbäume zu einer höheren Belebung des Marktplatzes führt“ kündigt die Stadt an. Die Sitzelemente sollen locker verstreut auf dem Platz aufgestellt werden, was für eine andere Raumwirkung sorge. Zudem werden Stadtbäume in Kübeln platziert.

Mittels Onlinebefragung und gezielter Ansprache von Besuchern des Platzes will die Stadt Bewertungen und Anregungen der Passanten festhalten und sie in die Planungen einfließen lassen. Zudem messen Stadt und EVL die Passantenfrequenz. Luise Küpper, Fachbereich Stadtplanung: „So können wir ableiten, ob der Platz durch die vorübergehende Gestaltung besser besucht wird und ob die unterschiedlichen Aufstellvarianten etwas an der Besucherfrequenz ändern.“

Außerdem geht es beim Reallabor um nachhaltige Mobilität. Seit Mitte Mai konnten City-Besucher „ihre Fahrräder an einer bewachten Abstellanlage abstellen, ein Mitarbeiter des Jobservice hatte ein Auge darauf. Da dieses Angebot kaum angenommen wurde, wird die bewachte Fahrradabstellanlage in der zweiten Phase des Reallabors nicht mehr zur Verfügung stehen“, informiert die Stadt.

Termin: Am 23. Juni, 15 bis 17 Uhr, bietet das Quartiersmanagement „Spiel und Spaß für die Familie“ vor Ort. Jörn Kölling ist mit seinem Theaterfahrrad und Bauchladen da. An einem 3-D-Modell können Passanten eigene Aufstellvarianten testen. Das geht auch mittwochs von 9.30 bis 13.30 Uhr im Stadtteilladen (Breidenbachstr. 5-7).

(LH)