Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Leverkusen Raubüberfall mit Machete auf Sonnenstudio

Das ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei passiert: Kurz nach 23 Uhr hatte der Täter laut Zeugen das Sonnenstudio an der Straße Am Stadtpark betreten – mit einer Machete in der Hand. Er forderte Geld. „Als die Angestellte nicht auf die Forderung einging, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Walter-Nernst-Straße und entkam unerkannt“, meldet die Behörde. Bei der Fahndung fanden Polizisten in Tatortnähe „mögliche persönliche Gegenstände des Tatverdächtigen“.