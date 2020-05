Corona-Krise : Ratsherr appelliert: Altkleidersäcke nicht wild ablagern

Leverkusen Im Stadtgebiet sind an 150 Standorten zudem über 200 Sammelbehälter für Alttextilien der Avea aufgestellt. Auch hier zeige sich, dass viele Bürger zurzeit ihre Kleiderschränke „ausmisten“, sagt der Opladener Ratsherr Friedrich Busch.

Der Opladener Ratsherr Friedrich Busch macht darauf aufmerksam, dass es in Leverkusen zurzeit nicht möglich ist, Altkleider in Containern des Deutschen Roten Kreuzes zu entsorgen. „Der Altkleidermarkt ist wegen der Coronakrise zusammengebrochen. Das ist bitter, denn aus dem Verkaufserlös von Alttextilien sind zahlreiche soziale Projekte mitfinanziert worden.“ Wegen der Pandemie können die Hauptabsatzmärkte Osteuropa und Afrika nicht beliefert werden, Second-Hand-Läden durften teilweise nicht öffnen. Dadurch habe sich einiges an Material angestaut, die Lager der Sortierbetriebe sind voll.