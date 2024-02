Stadtrat Leverkusen stimmt für Erhalt von Auto- und Personenfährverbindung Die Fähre „ist unersetzlich“

Wenn die Tagesordnung des Stadtrats danach aufgestellt würde, was in Leverkusen derzeit das am meisten diskutierte Thema ist, hätte die Hitdorfer Fähre direkt nach den Formalien kommen müssen. Zumal: Im Saal waren etliche Bürger, die vermutlich wegen der Fähre den Weg ins Rathaus gefunden hatten und wohl weniger wegen der teils thematisch extrem raumgreifenden Haushaltsreden.