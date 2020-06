Erste Sitzung nach Corona-Pause : Rat diskutiert lange übers Schloss

Leverkusen Selbst 101 Tagesordnungspunkte hielten die Ratspolitiker nicht davon ab, fast eine Stunde lang ergebnislos über Schloss Morsbroich zu sprechen. Zuvor wurden rund 40 unstrittige Tagesordnungspunkte innerhalb von einer Stunde abgestimmt, darunter die Bestätigung der Kommunalwahl in diesem Jahr, aber auch die Genehmigung der gestiegenen Kosten für die neue Bürgermeile Hitdorf mit der „Villa Zündfunke“.

Leverkusen Bei der ersten Ratssitzung nach der Corona-Zwangspause war einiges anders: Das Hinaufkommen in den Ratssaal im fünften Stock dauerte, weil immer nur zwei Personen gleichzeitig einen Aufzug benutzen durften und sich alle dort als erstes in Teilnehmerlisten eintragen mussten. Die Politiker saßen auf Abstand und konnten sich dadurch nicht so leicht wie sonst zwischendurch austauschen (was zu kurzfristigen Verwerfungen bei der Bürgerliste führte, als Peter Viertel einen Antrag von „Aufbruch Leverkusen“ nicht, wie die übrigen, ablehnte, sondern sich enthielt). Die Abstimmungen gestalteten sich teilweise schwierig, weil von Hand gezählt werden musste. Und natürlich musste jeder, der durch den Saal ging, einen Mundschutz tragen.