Mehrheit im Rat Leverkusen setzt Auflösung der KSL zum Jahresende durch Das Ende der Kulturstadtlev ist beschlossen

An der Kultur scheiden sich die Geister. Die einen – die Antragsteller CDU, SPD, FDP, Ratsfrau Gisela Kronenberg – wollen die Kulturstadtlev (KSL) als Eigenbetrieb auflösen, deren Aufgaben auf drei städtische Dezernate verteilen, damit „alles aus einer Hand“ gemanagt wird, mehr finanzielle Spielräume da sind, zudem „auch Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine bessere politische Teilhabe an der Gestaltung der öffentlichen Kulturlandschaft“. Die anderen fragen sich: „Warum will sich Politik in die Gestaltung von Kultur in der Stadt einmischen. Kultur soll gerade frei von politischen Einflüssen sein“ (Karl Schweiger, Bürgerliste). Und warum alles „unbedingt heute entschieden werden muss“ (Kenneth Dietrich, Linke).