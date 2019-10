A3-Ausbau : Richrath soll mit Nachbarn reden

Leverkusen Ratsauftrag für den Oberbürgermeister zum A3-Ausbau. Stadtchef wehrt sich gegen Kritik: „Ich wollte Schaden von Leverkusen abwenden“.

Warum geht es? Für die A3 zwischen Opladen und Kreuz Hilden ist in den nächsten Jahren der Ausbau auf acht Spuren plus Standspuren geplant. Dafür müssten Grünbereiche asphaltiert werden. In den Nachbarstädten gibt es dagegen Proteste und Resolutionen. Auch die Mehrheit des Leverkusener Rates fordert eine Reduzierung der angekündigten Autobahnpläne. Gewünscht wird ein Ausbau „ohne weitere Standstreifen“. Bedeutet: Der heutige Standstreifen soll bei hoher Verkehrsbelastung als vierte Fahrspur freigegeben werden können. Diese Methode gibt es in der Nähe schon auf der A3 oder A57.