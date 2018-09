Leverkusen: Raser fordert Polizei aus Versehen zum Rennen auf

Zivilstreife in Leverkusen

Leverkusen Das hatte sich der Autofahrer wohl anders vorgestellt: Der potenzielle Raser soll in Leverkusen ein anderes Auto zu einem Straßenrennen aufgefordert haben. Ausgerechnet das war aber eine zivile Streife der Polizei.

Der 25-jährige Fahrer habe die Zivilpolizisten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Rennen animieren wollen, sagt die Polizei am Mittwochmorgen. Mit Blickkontakt hat er demnach an einer Ampel auf der Oulustraße im Stadtteil Schlebusch seinen Motor aufheulen lassen.