Zirkusperformer in Leverkusen Rasanter Abend mit den „Runners“

Am Ende der Vorstellung ringt sogar das Publikum nach Luft, obwohl es doch eigentlich die ganze Zeit bequem auf dem Stuhl gesessen hat. Im Forum Studio allerdings waren alle ganz nah dran an den „Runners“, die in teils atemberaubendem Tempo auf dem Laufband unterwegs waren. Nicht verbissen eifrig und um Leistungssteigerung bemüht wie im Fitness-Studio, sondern voller Spiellust, viel Humor und immer ein paar Bällen in der Luft.