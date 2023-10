Festnahme in Leverkusen Randalierer hatte Waffen und Drogen gehortet

Drogen und ein kleines Waffenarsenal hat die Polizei in der Wohnung eines 46-Jährigen in Bergisch Neukirchen sichergestellt. Der Mann hatte laut Polizeibericht Nachbarn in der Nacht zu Dienstag durch lautstarkes Randalieren in seiner Wohnung aufmerksam gemacht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Kilo Amphetamine, diverse Waffen, wie zum Beispiel Macheten, einen Teleskopschlagstock und einen Taser sowie weitere Betäubungsmittel und stellten die Beweismittel sicher. Die Polizeisten nahmen den bereits polizeibekannten Leverkusener vorläufig fest.