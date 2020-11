Leverkusener Jazztage : Rafael Cortés, der fingerfertige Flamenco-Zauberer

Leverkusen Der in Essen lebende Gitarrist gilt als einer der größten Hoffnungsträger der internationalen Flamenco-Szene. Gebürtig stammt er aus Granada.

Jazz und Weltmusik, bei der Gruppe „Quadro Nuevo“ passt das. Und in ihren Terminkalender passt seit Jahren immer wieder Leverkusen. Im Sensenhammer waren sie schon zu Gast, in der Kultkneipe Topos und eben auch bei den Jazztagen. Und immer bringen sie ein großes musikalisches Stück Sehnsucht nach der Seele des Tangos mit. Die schwappte am Sonntagabend auch im Livestream ihre Jazztage-Konzerts mit.