Umwege in Leverkusen nötig Radweg wegen Hochwassers gesperrt

Der Radweg zwischen Rheindorf und Wiesdorf ist wegen der Brückenbaustellen zwar ohnehin nicht durchgängig befahrbar. Nun wird er aber wegen der hohen Wasserstände des Rheins zusätzlich von der Rheindorfer Seite ab Höhe Kriegerdenkmal gesperrt, teilt die Stadt mit. Da der Höchststand dieser Hochwasserwelle bei etwa sieben Metern am Kölner Pegel erwartet werde, seien derzeit keine weiteren Maßnahmen notwendig. Auch an der Dhünn werden Vorkehrungen getroffen. Der Wupperverband entlaste vorsorglich weiter die Große Dhünntalsperre, um das erforderliche Retentionsvolumen frei zu halten, so die Stadt. Dies führe zu erhöhten Abflüssen und Pegelständen im Unterlauf. „Die Unterführung ,Bismarckstraße‘ und ‚Bernshecke‘ bleiben aus diesen Grund bis Montag für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.“