Zweiradhandel in Leverkusen Radsport Mittelstädt zieht um und wird „Veloland“

Der Fahrradladen von Guido Mittelstädt platzt aus allen Nähten. Im Verkaufsraum stehen die Drahtesel an nahezu jedem freien Platz und warten auf ihre neuen Besitzer, dazu kommen Zubehör und allerlei Sicherheitsausrüstung für den Radler und Rennradfahrer im Straßenverkehr. Nicht selten müssen Kunden den Bauch einziehen und die Luft kurzzeitig anhalten, wenn sie durch die engen Gänge an ein bestimmtes Regal wollen. Deshalb ist es für das alteingesessene Unternehmen aus Rheindorf Zeit, sich zu vergrößern. Das Lokal an der Wupperstraße ist dann gen Sommer Geschichte, ebenso der bisherige Name: aus „Radsport Mittelstädt“ wird „Veloland“ an der Olof-Palme-Straße in Bürrig.