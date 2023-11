Politiker in Leverkusen diskutieren über Streckenausbau Radkomfortroute nach Monheim kostet acht Millionen Euro

Die Route soll das Radverkehrsnetz aufwerten und „das im Aufbau befindliche regionale Netz der Radpendlerrouten und Radschnellverbindungen“ komplettieren, erläutert die Stadt. „Im Norden, an der Stadtgrenze zu Monheim, schließt die geplante Radkomfortroute an die Radschnellverbindung von Monheim über Düsseldorf nach Neuss an. Im Süden findet die Verbindung Anschluss an die Radpendlerroute Opladen – Leverkusen – Köln. Es handelt sich also um ein Teilstück einer regionalen Radverbindung mit erheblichem Radverkehrspotenzial, wodurch hier auch erhebliche Verlagerungswirkungen vom Kfz-Verkehr auf den Radverkehr zu erwarten sind.“ Die Radpendlerroute Opladen – Leverkusen – Köln befinde sich in der Planung.