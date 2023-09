Kollision in Leverkusen-Opladen Radfahrer (60) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer (60) ist am Samstagabend in Opladen lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Leverkusener gegen 18.15 Uhr mit seinem Rad auf der Fürstenbergstraße in Richtung Ruhlachstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Wiem­bachallee von einem von links kommenden Auto eines 27-Jährigen erfasst wurde.