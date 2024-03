Zusammenstoß an Kreuzung in Leverkusen Radfahrer (48) schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Radfahrer (48) hat bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in Bürrig lebensgefährliche Verletzungen erlitten, meldet die Polizei. Sie schickte das Verkehrsunfallaufnahmeteam zur Unfallstelle und „sperrte den Bereich weiträumig ab, während Rettungskräfte den Schwerstverletzten in eine Klinik brachten“.