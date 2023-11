Weihnachtliche Atmosphäre in Leverkusen Quettinger Sterne sind gesichert

Sterne beflügeln die Phantasie. Unter anderem stehen sie als Symbol für Licht in der Dunkelheit. So ist es auch an der viel befahrenen Quettinger Straße. Dort werden insgesamt 22 weihnachtliche Sternmotive, angebracht an Straßenlaternen, in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit erneut funkeln.