Umzug und Königsschießen Quettinger Bürgerschützen feiern drei Tage lang

Auftakt ist die Eröffnung am Freitag um 17 Uhr. Anschließend geht es in die spannende Phase des Ausschießens der neuen Würdenträger, bei dem die besten Schützen ermittelt werden. Der Abend klingt mit einem gemütlichen Dämmerschoppen bei Live-Musik in stimmungsvoller Atmosphäre aus. Der Sonntag steht im Zeichen der feierlichen Krönung der neuen Würdenträger. Dieser Zeremonie um 13.30 Uhr folgt ein Festumzug durch das Veedel, bei dem die Schützen von Abordnungen befreundeter Vereine, Musikkapellen der „Stattpfeifer“ und historischer Traktoren der Bruchhausener Treckerfreunde begleitet werden. Für 14.30 Uhr steht das traditionelle Bürger- und Vereinsvogelschießen auf dem Programm, bei dem ebenfalls Geschick und Treffsicherheit gefragt sind. Parallel gibt es ein Platzkonzert, das zum Verweilen einlädt. Es gibt Kaffee, Kuchen, Imbiss und Getränke. Den Abschluss bildet die Quettinger Veedelsparty, die ab 19 Uhr im Pfarrsaal steigt. Dazu sorgt die St. Etienne Band mit Live-Musik für gute Laune und ausgelassene Stimmung, sodass die Gäste das Fest gebührend ausklingen lassen können.