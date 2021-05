„KulturStadtLev“ präsentiert : Puppentheater kostenlos im Netz

Großer Spaß für die Kleinen: Dorothee Carls und Annika Pistl lassen am Sonntag, 6. Juni, um 15 Uhr die Hühner tanzen. Foto: Lutz Edelhoff

Leverkusen Nachdem das erwachsene Publikum als Trost für abgesagte Vorstellungen die Produktion „Name:Sophie Scholl“ online ansehen konnte, bietet „KulturStadtLev“ nun auch ein Kindertheater im Livestream.

Am Sonntag, 6. Juni, um 15 Uhr beginnt das Stück „Hühner“ - eine Puppenclownerei, die bereits für ganz kleine Zuschauer ab drei Jahre geeignet ist. Dabei geht es um die Schwierigkeiten des Miteinanders und wie man trotzdem gemeinsam einen Berg erklimmt. Puppenspielerinnen des „Theater die exen“ sind Dorothee Carls und Annika Pistl, die bereits 2017 mit der Produktion „Das Lied der Grille“ in Leverkusen zu Gast war. Möglich ist dieses Geschenk am Ende einer Spielzeit, die wegen Corona fast ohne Theater verlief, durch die Unterstützung des Kultursekretariats Gütersloh.