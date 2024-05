Public Viewing in Leverkusen Daumendrücken für die Werkself

Dieses Spiel wollen alle sehen. Holt die Werkself den nächsten Titel? Das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo lockt am Mittwochabend nicht nur Leverkusen-Fans vor die Fernseher. Wer aber ein wenig Kurven-Atmosphäre spüren wollte, entschied sich für das Rudelgucken vor der Großleinwand im Neulandpark. Es war zugleich eine Probe für das Pokalendspiel am Samstag, 25. Mai, in Berlin. Auch dann wird die Stadt im Neulandpark wieder eine Großleinwand für Fußballfreude aufbauen.