Prozessauftakt zu Brandstiftung in der Augustastraße in Leverkusen Prozessauftakt: Angeklagter schweigt

Jeder kleinste Hinweis zählt bei der Aufklärung des Brandes im Dachgeschoss eines Wohngebäudes an der Augustastraße 9. Daher nahm sich die 15. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts am ersten Verhandlungstag gleich sehr viel Zeit mit der Vernehmung von zwei Bewohnerinnen des Gebäudes, das seit dem Feuer am 13. Mai vergangenen Jahres, übrigens einem Freitag, nicht mehr bewohnbar ist.