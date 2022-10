Leverkusen/Wuppertal : Prozess wegen Drogenhandel startet

Der Prozess fndet am Landgericht Wuppertal statt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Leverkusen/Wuppertal Drei Männer müssen sich vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Sie sollen in großem Stil Drogen in der Region und in Norddeutschland verkauft haben.