Amtsgericht : Szenen einer Ehe – Streit und Handgreiflichkeiten

Leverkusen Nach drei Jahren Ehe zeigt eine 34-Jährige ihren Mann bei der Polizei an. Sie berichtet von zwei konkreten Vorfällen, einer dabei verletzten Hand sowie einen Angriff gegen ihren Hals. Nun traf sich das in Scheidung lebende Paar vor dem Amtsgericht Leverkusen wieder.

Beschuldigt wurde ein 40-jähriger Mann aus Leverkusen. Am 25. März 2017 soll er seine Frau in einem Handgemenge an der Hand verletzt haben – eine Verstauchung, die Hand lag wochenlang in der Schiene. Im Februar des folgenden Jahres habe er sie laut Anklage dann aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, und ihr dabei an den Hals gepackt.