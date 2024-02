Gleichstellung in Leverkusen Buntes Programm zum Weltfrauentag

Dann geht es los am Montag, 4. März mit dem Vortrag „Resilienz fördern durch Selbstregulation“. Die Online-Veranstaltung via Zoom beginnt um 15 Uhr und zeigt Wege auf, Stress abzubauen. Am folgenden Dienstag beschäftigt sich Christiane Kunze als Systemischer Coach und mit den Fähigkeiten und Stärken von Frauen in Führungsrollen. Der Mini-Workshop wird von der VHS angeboten und findet von 18.30 bis 20 Uhr im Forum, Am Büchelter Hof 9 statt.