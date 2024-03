Kultur in Leverkusen Scala-Club: Musik und Comedy im März

Gleich zwei Tribute-Konzerte mit legendärer Musik gibt es am Freitag, 15., und Samstag, 16. März. Die Band Physical Graffiti huldigt der „größten Rockband der Welt“ Led Zeppelin. Das musikalische Genie eines New Yorkers versucht All about Joel mit „The Ultimate Billy Joel Tribute“ einzufangen. Bei beiden Konzerten gibt es sowohl deren größte Hits als auch weniger bekannte Stücke zu hören. Tickets für 26 (Physical Graffiti) und 24,80 Euro (All about Joel) gibt es ebenfalls bei Mecky-Events.