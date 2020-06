Bezirksvertretung II stimmt zu : Wohnungsbau am Reuschenberg

Wohnungsbau am Reuschenberg

Neben dem Friedhof Reuschenberg könnten neue Parkmöglichkeiten und drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Die Bezirksvertretung II stimmte jetzt einem Bürgerantrag zu. Privatmann will Mietshäuser bauen und auch 40 bis 50 öffentliche Parkplätze schaffen, die den Parkdruck am Friedhof mildern könnten.

Die Lage am örtlichen Wohnungsmarkt ist extrem kritisch. Das bestätigt der Wohnungsmarktbericht der Stadt Leverkusen, in dem es heißt, der Markt sei „mit Ausnahme des oberen Mietpreissegments angespannt bis sehr angespannt“. Ursache dafür ist nicht zuletzt der Mangel an freien Grundstücken.