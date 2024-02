Karneval in Leverkusen „Wir sind eine Stadt und gehören zusammen“

Es war ein Novum in der Geschichte des gesamtstädtischen Karnevals: Am Karnevalsdienstag wurde nicht nur das neue Leverkusener Motto „Jecke jitt et üvverall – GEMEINSAM fiere m’r Karneval“ vorgestellt. Sondern auch der designierte Prinz Marco Hafermann (55) steht bereit, um die Regentschaft über das närrische Volk als Marco I. anlässlich des 88-jährigen Jubiläums der Prinzengarde Leverkusen zu übernehmen.