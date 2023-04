Finanzspritze aus Leverkusen-Lützenkirchen Prinz Flos Musikvideo bringt 12.000 Euro Spenden ein

Denn auch wenn die Session – und somit die Amtszeit von Prinz Flo – seit gut zwei Monaten beendet ist – das Video hallt noch nach. In finanzieller Form. Beim Tanz in den Mai in Lützenkirchen übergab Ex-Prinz-Flo einen überdimensionalen Scheck an Pfarrer Heinz-Peter Teller. Die Zahl darauf beeindruckt: 9667,20 Euro gehen an die Stiftung „Zukunft Jugend in Leverkusen“ – und 2291,80 Euro kommen den Freunden des Holzhausener Karnevals zugute. Damit löst Florian Donath, so heißt der Prinz im echten Leben, sein Sessionsversprechen ein: „Die Spenden kommen zu 80 Prozent der Stiftung und zu 20 Prozent den Freunden des Holzhausener Karnevals aus Lützenkirchen zu Gute“, schrieb Flo auf der Seite gofundme.com, über die die Spendenaktion lief.