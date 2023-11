Rotary-Club Leverkusen/Rhein-Wupper rückt junge Ehrenamtler ins Rampenlicht Premiere für den Jugendamtspreis läuft im Scala

Angelika Böhling wird dann „was Glitzerndes“ tragen, „der Abend soll strahlend werden“, sagt die aktuelle Club-Präsidentin, der anzumerken ist, dass das neue Projekt eine Herzensangelegenheit ist. „Wir sind überzeugt, dass es viele Jugendliche gibt, die sich ehrenamtlich engagieren. Nur keiner weiß es“, sagt Böhling. Genau da will der Service-Club mit der neuen Auszeichnung ansetzen, schlug die Werbetrommel, holte Sponsoren ins Boot, setzte einen Bewerbungszeitraum für junge Menschen aus Leverkusen, Leichlingen, Burscheid, Langenfeld, Monheim und Solingen fest. „Wir haben auf fünf Bewerbungen gehofft“, sagt Böhling. „Bekommen haben wir 14. Und alle Bewerber machen etwas richtig Gutes.“ So hatte die Jury – unter anderem Autorin Maren Gottschalk, Linda Schöttler, Geschäftsführerin vom Bayer 04-Frauenfußball, und Jazztagemacher Fabian Stiens – die Qual der Wahl. Nominiert sind nun Keanu Halfmann (18) vom DLRG Burscheid, Hannah Braun (22) vom Jungen Theater Leverkusen und Cedric Deden (18) vom Jugendrat Langenfeld für ihr Engagement. Wer von ihnen am Dienstag den ersten Jugendpreis in Empfang nehmen wird und die beiden Übrigen auf die Plätze verweist, verraten Böhling und Schaefer noch nicht. Tobias Falke, Sprecher des Clubs, ergänzt: „Einen Preis, individuell auf den einzelnen abgestimmt, bekommt ohnehin jeder von ihnen.“ Falke dürfte die Nominierten am besten kennen. Er ist Filmproduzent, drehte mit und zu jedem ein Porträt. Die Filme sind am Dienstag zu sehen.