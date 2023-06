In der Innenstadt Leverkusen Premiere für das Wiesdorfer Kunstfestival

Die Fußgängerzone in Leverkusen Wiesdorf wird sich am übernächsten Samstag, 17. Juni, in einen lebendigen Kreativmarkt verwandeln. Von elf bis 18 Uhr bieten Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke zur Schau und zum Verkauf an. Musiker, Tänzer und Straßenkünstler werden für Stimmung sorgen. Und wer hungrig ist, kann sich an den Streetfood-Ständen bedienen. All das soll das Leverkusener Kunstfestival bieten. Als am Donnerstag die Organisatoren und einige Teilnehmer in der Fußgängerzone zusammenkamen, war die Vorfreude bereits groß. Rund 20 Bürgerinnen und Bürger von jung bis alt brachten schon einmal ihre Werke mit zur Vorabpräsentation der kommenden Veranstaltung.