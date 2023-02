Freude in Leverkusen Praktische Hilfe für die Tafel

Der Verein „Time to help“ hatte Aktionen zur Hilfe der Tafeln in ganz Deutschland initiiert. Denn die schlagen in Zeiten von Pandemie-Folgen, Krieg in der Ukraine und der Flüchtlingswelle Alarm. Mit mehr als 200 Anzeigen in diversen Zeitungen wurde für die verschiedenen Tafeln in Absprache gesammelt. Eine dieser Aktionen lief auch in Leverkusen. Mit dem Verein Bildungs-Centrum und dem Integrationsrat der Stadt wurden erst Spenden gesammelt und dann haltbare Lebensmittel gekauft. Bei der Übergabe packte unter anderen Schirmherr OB Uwe Richrath (3.v.l.) mit an. Tafel-Vorsitzender Adolf Staffe (l.) und sein Team freuten sich über die Unterstützung. Foto: UM