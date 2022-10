In München : Leverkusen präsentiert sich auf Immobilien-Messe Expo Real

Leverkusen/München Drei Tage lang hat sich der Wirtschaftsstandort Leverkusen am Gemeinschaftsstand der Region Köln/Bonn auf der Immobilienmesse der Expo Real in München präsentiert.

Besonders gefragt waren laut einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung der Leverkusener Innovationspark und die kommenden Projekte in der City. Darunter der „grüne Bogen“. Auf etwa 3800 Quadratmeter, unterteilt in zwei Bauabschnitte, entsteht bis zum 1. Quartal 2023 eine Gewerbeimmobilie im Stil der Zeit: Massive Holzbauweise, umweltfreundliche Materialien, CO 2 -neutrale Energiequellen sowie integrierte Öko- und Mobilitätskonzepte. Neben der nachhaltigen Gebäudetechnologie profitieren die Nutzer von Elektro-Ladestationen, Car-Sharing sowie einem in ein Mobilitätskonzept eingebundenen Standort.