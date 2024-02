Er hatte über Jahrzehnte seine Gemeinde in Leverkusen-Manfort Prälat Erich Läufer im Alter von 96 Jahren gestorben

(LH) Prälat Erich Läufer ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 96 Jahren. Von 1965 bis 2002 war er als Subsidiar in der Gemeinde St. Joseph Manfort tätig, ließ es sich bis ins hohe Alter nicht nehmen, die Gezelinwoche zu eröffnen. Am Samstag, 24. Februar, wäre es genau 71 Jahre her, dass Läufer im Kölner Dom zum Priester geweiht wurde.